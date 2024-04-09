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Эти достойные б/у машины можно купить по цене самого дешевого нового кроссовера

Какие 8 кроссоверов с пробегом можно купить по цене нового Москвича 3

Недавно «Москвич» сообщил о значительном снижении цен на ряд своих моделей 2023 года выпуска. Так, базовая версия модели Москвич 3 теперь стоит 1 590 000 руб. То есть, сейчас этот автомобиль стал самым доступным новым «официальным» кроссовером на российском рынке.

При этом за эти деньги немало интересных предложений достойных машин с пробегом. Так, в одном крупном столичном автосалоне большой кроссовер Audi Q7 2011 г. в. с пробегом в 144 000 км стоит 1 599 000 руб. Автомобиль оснащен 3,0-литровым дизельным мотором отдачей 240 л.с., с АКП и системой полного привода.

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Как сэкономить на весенней «переобувке»: 9 неожиданных способов

За ту же сумму в другом салоне продается японский кроссовер Nissan Murano 2011 г.в. с пробегом 149 000 км. Машина оснащена 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с., работающим в паре с вариатором. Привод – полный.

Также уложиться в 1 590 000 руб. можно при покупке Infiniti JX35 с пробегом в 173 377 км и Nissan X-Trail с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л.с., вариатором и системой полного привода. Последний был собран в 2014 году, пробег составил 143 тыс. км.

За 1 590 000 руб. можно приобрести и Hyundai Creta с пробегом в 122 тыс. км. В одном из столичных салонов пояснили, что машина в хорошем состоянии, комплектация богатая.

Если нужна машина с меньшим пробегом, продавцы советуют обратить внимание на китайские модели, например, Changan CS35 Plus 2020 г.в. с пробегом в 39 тыс. км. Правда, цена этой машины немного выше – 1 620 000 руб. В числе опций: климат-контроль, датчик света и задние парктроники.

Еще один вариант кроссовера из Китая с небольшим пробегом (около 40 тыс. км) – FAW Besturn X80. Автомобиль 2020 г.в. в богатой комплектации Luxury стоит 1 615 000 руб.

В одном из подмосковных автосалонов продается Ford Kuga 2016 г.в. за 1 650 00 руб. Пробег 0 137 тыс. км. Машина оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
09.04.2024
Фото:Depositphotos
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