Штраф 5 тысяч рублей и лишение прав до полугода — за что накажет ГИБДД

В ГИБДД объяснили, как не лишиться прав при обгоне на трассе

Бывают ситуации, когда впереди вашего автомобиля по загородной трассе движется колонна транспортных средств, и очень хочется обогнать ее. Но как правильно это сделать, чтобы не нарушить правила дорожного движения (ПДД), знают не все автовладельцы. О нюансах обгона и размерах штрафах за нарушение рассказал портал njcar.

Напомним, что согласно ПДД термин «обгон» подразумевает маневр, когда автомобиль выезжает на встречную полосу, а «опережение» – когда машина просто объезжает впереди идущее транспортное средство, без выезда на встречную полосу.

Запрещено обгонять транспортное средство, которое уже начало маневр обгона, при перестроении водителя на встречную полосу другие участники движения не имеют права идти на его обгон. За такой «двойной» обгон в ГИБДД могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев. Эту меру регламентирует часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 11.1 ПДД, водитель, намеревающийся совершить обгон, должен предварительно убедиться, что полоса, на которую он собирается перестроиться, свободна на необходимое для маневра расстояние и что такой маневр не создаст опасности для других участников движения.

Примечательно, что в ПДД нет четких указаний о количестве транспортных средств, которые можно обогнать за один маневр. В теории, водитель может обогнать всю колонну, двигаясь по встречной полосе. Главное, чтобы он не нарушил скоростной режим и соблюдал требования разметки и дорожных знаков.

При этом стоит учесть, что один из водителей транспортного средства в колоне может воспрепятствовать возвращению на правую полосу обгоняющего водителя. Это является нарушением и карается штрафом в размере 500 рублей согласно пункту 11.3 ПДД и части 3 статьи 12.14 КоАП.

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Источник: njcar.ru