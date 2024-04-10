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Названы водители, которым не стоит переобуваться в летние шины

Эксперт Ревин объяснил, почему апрель для смены шин подходит далеко не всем

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин раскрыл восемь причин, по которым не стоит торопиться менять шины на летние даже в том случае, когда Зевс демонстрирует смертным свою благосклонность и уже не хочет умертвить холодом каждого хомо сапиенса на территории РФ. Да, как будто настали теплые деньки, однако есть резоны потерпеть с переобувкой. Одна из причин связана с интересным фактором – время суток.

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Поездки ночью – пока не для летних шин. Ночные заморозки в Средней полосе встречаются и до майских праздников, и даже в первый месяц лета, а в начале апреля это явление и вовсе весьма распространено. Поэтому тем, кому часто приходится ездить по ночам, лучше не спешить со сменой шин.

Обратите на это внимание: если ночной морозец прихватил разлившиеся накануне лужи, даже выбраться из двора на летних покрышках будет проблематично. Дальше, возможно, вы попадете на сухую раскатанную улицу, а возможно – на «стекло» мокрого и промерзшего асфальта... Будьте осторожны, следите за прогнозом погоды и изучите все опасности раннего перехода на «лето».

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / teksomolika
Количество просмотров 2
10.04.2024
Фото:freepik / teksomolika
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