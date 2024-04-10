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На шиномонтаж не пробиться? Как заехать без очереди и дешевле на 30%

«За рулем» раскрыл способ потратить на «переобувке» минимум денег и времени

В разгар сезона «переобувки» издание «За рулем» подготовило инструкцию по экономии на этом важном процессе, состоящую из девяти пунктов. Как сделать это дешевле, не потеряв в качестве, как найти лучший сервис, как не попасть на мошенников и, наконец, как не убить на это полдня?

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Большинство советов довольно простые, но, попав в смертельные объятья цейтнота, мы забываем именно о простых вещах. А ведь именно на них зиждется наше спокойствие и благополучие. Все, что нужно, – подготовиться заранее. Так, один из советов связан с временем суток, когда нужно проходить шиномонтаж.

«Мертвые часы» – мы говорим именно о них. Для шиномонтажа это ночь или самое раннее утро. Обратите внимание на тот факт, что некоторые (и особенно – недавно открывшиеся) сервисы готовы в это время дать скидку в 20-30%! То есть плюсом к отсутствию очереди вы получите реальную экономию средств.

Только выспитесь как следует! Накануне отойдите ко сну заранее, чтобы встать на ранний шиномонтаж легко и потом не клевать за рулем носом, подвергая опасности себя и других участников движения. И конечно, изучите все способы сэкономить на шиномонтаже.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
10.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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