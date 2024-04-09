Как сэкономить на весенней «переобувке»: 9 неожиданных способов

«За рулем» рассказал, как сэкономить на шиномонтаже до 50%

Скидки, крупные сети, акции в соцсетях, удаленные шиномонтажи, часы пик, шиномонтаж оптом и другие рабочие способы экономии на «переобувке» были проверены на практике – они работают!

1. Ищите скидки на купонаторах

Купонаторы – это сайты, продающие за небольшую сумму (в среднем 350-600 рублей) скидочные купоны-сертификаты. Например, сейчас один из таких сайтов предлагает шиномонтаж и балансировку четырех колес со скидкой 58%.

Водитель, желающий поменять колеса R13-R14, должен приобрести на сайте и оплатить онлайн купон за 324 рубля и доплатить на шиномонтаже 600 рублей вместо 2200 рублей. Смена колес R20-R22 обойдется в 1680 рублей (580 рублей за купон + доплата на месте 1100 рублей) вместо 4400 рублей.

Важно. Сроки действия купона, как правило, короткие (внимательно читайте текст предложения полностью, особенно то, что написано мелким шрифтом). Поменять резину можно только в том шиномонтаже, что указан в предложении. Прежде чем приобретать скидку, стоит изучить отзывы о выбранном шиномонтаже.

2. Посмотрите предложения крупных интернет-магазинов

Покрышки здесь могут стоить недешево, но общая сумма с учетом бесплатного монтажа купленных шин, который часто предлагают в подарок, может оказаться выгодной. Многие магазины дарят клиентам и хранение шин.

Важно. Часть стоимости работы мастеров «включена» в стоимость покрышек. В каждом конкретном случае придется считать – действительно ли приобретение покрышек и монтаж отдельно обойдутся дороже. Предложение обычно действует в дружественном магазину техцентре – подумайте, готовы ли вы там «переобуваться». И если вы собираетесь менять колеса только на одной оси, купив лишь два колеса, уточните, будет ли шиномонтаж в этом случае бесплатным (вероятно, что нет).

3. Изучите соцсети СТО

За участие в конкурсе или другую активность на страничках техцентров в соцсетях периодически дарят скидку в 10-15%.

Важно. Если за простейшую активность (например, репост) предлагают огромный дисконт, откажитесь от участия. И не переходите по сторонним ссылкам. Это может быть мошенничеством.

4. Меняйте покрышки в «мертвые» часы

Ночью или ранним утром. Некоторые (особенно новые) шиномонтажи готовы оплатить ваш ранний подъем скидкой в 20-30%.

Важно. Накануне стоит выспаться. Недосып может привести к сонливости за рулем, а это смертельно опасно.

5. Приценитесь к загородным сервисам

Стоимость работ в придорожной мастерской в десяти километрах за городской чертой может оказаться на 15-20% ниже. А навыки мастеров ничуть не хуже, чем в городе.

Важно. В придорожных сервисах не у каждого мастера есть опыт работы с низкопрофильными покрышками и шинами с датчиками давления. Такие комплекты лучше менять в проверенных сервисах.

4. Объединитесь с соседями

При переобувке двух-трех авто бригада мобильного шиномонтажа либо не возьмет денег за вызов, либо предоставит скидку 5-10%. Если соберется пять автомобилей – скостят 10-15%. За 10 авто – 20-25%. Это экономия не только денег, но и времени. Но во дворе вашего дома должно быть достаточно места для шиномонтажного фургона.

Важно. Не у всех мобильных мастеров точно откалиброван станок для балансировки колес. Предварительно узнайте, дает ли шиномонтаж гарантию на балансировку и как обеспечивается горизонтальность балансировочного станка. Не ответили? Ищите другую организацию.

5. Просите назвать цену до начала работ

Если мастер собирается назвать итоговую цену только после осмотра авто, будьте начеку. Возможно, вас попробуют уговорить на ненужные вам допуслуги.

6. Небольшой пробег? Не тратьтесь на балансировку

Этот совет для тех, кто хранит колеса на дисках и сам меняет их. Если за прошлый сезон вы проехали на комплекте менее 10-15 тысяч км, прежде чем делать балансировку, проверьте, как ведет себя автомобиль на разных скоростях. И если на 70-80 км/ч не чувствуются вибрации и биения, балансировку в этот раз можно и не делать.

Важно. Если есть сомнения, не экономьте на балансировке. Безопасность дороже.

7. Откажитесь от допуслуг

Одна из допуслуг – упаковка сменных покрышек в полиэтилен (средняя цена – от 200 рублей за комплект). Купите пакеты заранее в магазине – они обойдутся в 2 раза дешевле.

Чернение резины не в состоянии продлить срок службы покрышек, это лишь способ улучшить их внешний вид. Процедуру несложно выполнить самостоятельно – «чернители для шин» продаются в автомагазинах и на маркетплейсах, и обычно стоят дешевле, чем в мастерских.

Еще одна сомнительная опция – смазка болтов. Говорят, что она нужна, чтобы колеса легко снимались. Но если их и раньше можно было снять без проблем, отказывайтесь.

И не слушайте про волшебные свойства азота, который закачивают в шины спорткаров. Свойства покрышек обычных автомобилей азот никак не улучшит.

8. Покупайте подержанные шины

Главное, чтобы не было повреждений – разрывов, грыж и боковых порезов.

Важно. Не покупайте шины, изготовленные более 5 лет назад. Узнать возраст покрышки просто: на боковине обычно стоит четырехзначный номер: первые две цифры – номер партии, вторые две – год производства шин.

9. Сделайте работу самостоятельно

Можно купить колеса в сборе и «переобуться» своими силами (из инструментов достаточно домкрата и баллонного ключа).

Важно. Провести балансировку колес самостоятельно вы не сможете. Эту операцию придется делать на шиномонтаже.

Как сэкономить в будущем

Покупайте летние покрышки в конце сезона

За непроданные за лето шины в конце осени дают максимальную скидку. К следующему теплому сезону у вас уже будет приобретенный с выгодой комплект.

Выбирайте шины с расширенной гарантией

Продавец поменяет покрышку или бесплатно отремонтирует ее в случае повреждения.

Изучайте результаты тестов шин

Это поможет выбрать качественные и оптимальные по соотношению цена-качество шины.

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