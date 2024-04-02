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Названа стоимость замены шин в крупных техцентрах и мелких мастерских

В Москве стоимость замены шин на шиномонтаже начинается от 2 тысяч рублей

В этом году цены на шиномонтаж остались практически на уровне осени прошлого года, сообщил директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

Стоимость шиномонтажа в техцентрах компании начинается с 3,5 тыс. рублей. В небольших автомастерских цены также остались на уровне прошлого года. Полный спектр работ, включая снятие и установку четырех колес, а также балансировку обойдется в 2 тыс. рублей для колес диаметром 16 дюймов.

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Для колес 18 дюймов стоимость будет 3,6 тыс. рублей, а для колес большего размера – примерно 5 тыс. рублей, сообщил мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

Несмотря на то, что особого ажиотажа на шиномонтаж пока нет, с учетом теплой погоды, в ближайшее время вполне возможно появление очередей.

Почему при смене резины колеса должны всегда быть чистыми

Впрочем, весенняя переобувка, в отличие от зимней, обычно проходит спокойнее, так как зима всегда «наступает внезапно», и первые заморозки подгоняют автовладельцев. А вот весной можно и не спешить и подождать, пока схлынет очередь из желающих.

Некоторые автоэксперты не советуют в апреле торопиться с заменой шин. Погода в этом месяце всегда неустойчивая, возможны заморозки по утрам, поэтому лучше с этим потянуть хотя бы до конца месяца.

Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 1
02.04.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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