Почему при смене резины колеса должны всегда быть чистыми
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендует не приезжать на шиномонтаж с грязными колесами.
Он отметил, что колеса, покрытые налипшей грязью, невозможно правильно отбалансировать.
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Даже незаметные глазу остатки грязи массой от пяти до десяти граммов могут вызвать проблемы, такие как вибрация руля на скорости. Это, в свою очередь, может привести к поломке одного из узлов подвески.
Родионов подчеркнул, что для корректной работы дисков и шин они должны быть чистыми как снаружи, так и внутри. И рекомендовал проводить их очистку непосредственно перед хранением.
Недавно выяснилось, что выросли траты россиян на покупку подержанных автомобилей. Причем более свежие стали покупать реже, речь в основном о бэушках старше 10 лет.
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Источник: RT