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Почему при смене резины колеса должны всегда быть чистыми
Эксперт сети Fit Service советует на шиномонтаж...

Почему при смене резины колеса должны всегда быть чистыми

Эксперт сети Fit Service советует на шиномонтаж приезжать с чистыми колесами

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендует не приезжать на шиномонтаж с грязными колесами.

Он отметил, что колеса, покрытые налипшей грязью, невозможно правильно отбалансировать.

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Даже незаметные глазу остатки грязи массой от пяти до десяти граммов могут вызвать проблемы, такие как вибрация руля на скорости. Это, в свою очередь, может привести к поломке одного из узлов подвески.

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Родионов подчеркнул, что для корректной работы дисков и шин они должны быть чистыми как снаружи, так и внутри. И рекомендовал проводить их очистку непосредственно перед хранением.

Недавно выяснилось, что выросли траты россиян на покупку подержанных автомобилей. Причем более свежие стали покупать реже, речь в основном о бэушках старше 10 лет.

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Источник: RT

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
28.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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