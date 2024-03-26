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Россияне стали тратить больше на покупку «старых» бэушек

Аналитики заявили об увеличении трат россиян на подержанные автомобили

По данным исследования компании «Открытие авто» и агентства «Автостат», в феврале 2024 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 454,3 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в феврале 2023 года (382,3 млрд рублей). В сравнении с январем 2024 года (371,9 млрд рублей) затраты увеличились на 22%.

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Согласно исследованию, сократилась доля расходов на автомобили в возрасте до пяти лет: если в феврале 2023 года на них было потрачено 32,6% от общей суммы, то в феврале 2024 года этот показатель составил 25,7%.

В то же время увеличилась доля трат на автомобили старше 10 лет – с 35,2 до 41,2%.

Лидерство по затратам сохраняют подержанные машины европейских и японских брендов. На «европейцев» россияне потратили 163,6 млрд рублей, на «японцев» –- 143,2 млрд рублей, что вместе составило около 70% от общей суммы.

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Б/у машины отечественных марок лидируют по объемам рынка с продажами 112,2 тыс. единиц в феврале 2024 года. За ними следуют подержанные автомобили японских брендов (105,8 тыс. штук), которым уступают европейские марки (87,9 тыс. штук). Далее идут «корейцы» и «американцы» (50,5 тыс. и 29,8 тыс. штук соответственно). В конце рейтинга «китайцы» (11,2 тыс. штук).

Не стоит искать на вторичном рынке автомобили по цене значительно ниже рыночной, отмечает руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев. Всегда потом окажется, что есть какая-то проблема. Также должно насторожить оформление сделки без договора купли-продажи.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:ИТАР-ТАСС / Игорь Зарембо
Количество просмотров 2
26.03.2024
Фото:ИТАР-ТАСС / Игорь Зарембо
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