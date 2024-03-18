5 фатальных ошибок автовладельцев при покупке машины с пробегом

Водителям перечислили 5 основных ошибок при покупке машины на вторичном рынке

Российский автовладельцы сталкиваются со значительным риском при покупке автомобиля на вторичном рынке, а самой распространенной ошибкой является поиск машины по цене значительно ниже рыночной. Об этом заявил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Он подчеркнул, что объявления с заниженным ценником должны насторожить, потому что ничего хорошего в конечном итоге не будет.

«Всегда найдется "кот в мешке" – проблемы по технической части или в юридической плоскости. Машина легко может оказаться в залоге или числиться в угоне. Также стоит отказаться от сделки, если продавец хочет подписать договор без обязательных процедур – все это большой риск», —перечислил эксперт.

Вторую ошибку автовладельцы совершают, если покупают авто у сомнительных продавцов, имеются в виду перекупщики, приобретающие машины с большим пробегом и не в самом лучшем техническом состоянии. Болдырев объяснил, что, как правило, такие машины подвергаются незначительному косметическому ремонту для продажи по более высокой стоимости. Чтобы не попасть на такого дельца, достаточно проверить документы на автомобиль, и, если в качестве владельца там указан другой человек, стоит отказаться от покупки.

«Еще один тревожный звоночек - оформление сделки без договора купли-продажи или пустой договор с подписью собственника», — предостерегает эксперт.

Речь идет о серых дилерах, стремящихся избавиться от автомобиля любыми средствами. Их можно вычислить по заведомо низкой цене машин, большой текучке менеджеров, большом ассортименте и часто меняющемся юрлице. Никогда нельзя доверять незнакомому человеку на слово — это четвертая ошибка, нужно запрашивать у продавца полный комплект документов по выбранной модели, VIN и госномер. При помощи этой информации можно легко проверить юридическую чистоту автомобиля.

А пятая ошибка — выбирать автомобиль, ориентируясь только на внешний вид, и не учитывать такой важный показатель, как практичность, резюмирует Болдырев.

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Источник: carsweek.ru