У вас в правах есть отметка GCL? Рассказываем, за что вас оштрафуют на 15 тысяч рублей

Водителям объяснили, почему за отметку GCL в правах могут выписать крупный штраф

На некоторых водительских удостоверениях на оборотной стороне стоит отметка GCL, она означает, что в отношении водителя, управляющего транспортным средством, действуют дополнительные требования. При их несоблюдении сотрудник ГИБДД имеет право выписать штраф в сумме от 5 до 15 тыс. рублей. Разбираемся, что означает эта отметка и почему она есть не на всех водительских удостоверениях.

Значение отметки GCL

Если автовладельцу нужно заменить или восстановить водительское удостоверение, он обязан пройти медицинскую комиссию. Эта процедура призвана подтвердить, что физическое состояние водителя позволяет ему безопасно управлять транспортным средством (ТС), и он не представляет угрозы для себя и других участников дорожного движения.

Результаты медицинской проверки отражаются на водительском удостоверении в виде специальных отметок или аббревиатур, указывающих на какие-либо ограничения в управлении автомобилем. Например, пометка GCL (glasses or contact lenses – очки или контактные линзы с англ.) требует от водителя их использования во время управления ТС.

Это стандартизированная пометка и ее значение будет правильно истолковано не только в России, но и в Европе. В водительском удостоверении старого образца такой пометки не было, и информация об использования средств коррекции зрения просто вписывалась в виде пометки «очки» или «контактные линзы».

Из-за этого инспекторы ГИБДД трактовали такие записи на свое усмотрение, например, если водитель пользуется контактными линзами, а в правах написано — «очки». Поэтому, когда появилась отметка GCL, проблема с неоднозначным трактованием устранилась сама собой.

Какое наказание за нарушение

Безусловно, если инспектор ГИБДД остановит транспортное средство с водителем, у которого есть отметка «GCL» в водительском удостоверении, но при этом он не использует очки или линзы, то инспектор имеет полное право выписать штраф. Дело в том, что данное нарушение рассматривается как управление без прав, поскольку водитель не соблюдает условия, предписанные в его водительском удостоверении, и не выполняет требования, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

Согласно пункту 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за управление автотранспортом без использования необходимых средств коррекции зрения, указанных в водительском удостоверении, налагается административный штраф в размере до 15 тыс. рублей. Если такой отметки в правах нет, то управление транспортным средством без очков или линз не является административным правонарушением.

Поэтому, если в вашем водительском удостоверении есть отметка о необходимости использования очков или линз, обязательно используйте их во время управления автомобилем. Не стоит рисковать, потому что каждый водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни других участников дорожного движения. Если сделать операцию по коррекции зрения и пройти медкомиссию, то отметку GCL можно удалить, обратившись в ГИБДД.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ixbt.com