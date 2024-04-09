Под «налог на роскошь» попали машины дешевле 10 млн рублей: можно не платить?

ФНС: налог на роскошь необходимо платить на все машины из списка Минпромторга

В список дорогих машин, за которые по итогам 2024 года придется платить повышенный транспортный налог, попали модели дешевле 10 млн руб. Именно при превышении этой отметки налоговые органы начисляют так называемый налог на роскошь.

Списки таких дорогих моделей стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. и свыше 15 млн руб. ежегодно публикует Минпромторг, ориентируюсь на средние цены по рынку. Из-за скидок от дилеров ряд машин дешевле 10 млн попали в этот перечень. Что делать в сложившейся ситуации, рассказали в ФНС.

Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и региона, где зарегистрировано авто. Если машина еще и оказалась в перечне Минпромторга, то сумму налога нужно умножить еще на три, чего могли бы избежать собственники подешевевших машин.

Например, в список попал гибрид Voyah Dream EVR long range. Но сейчас эта машина в столичных автосалонах стоит 6,75–7,69 млн руб. вместо прежних 10,29 млн руб. Мощность гибрида — 489 л.с. Налог на роскошь при регистрации авто в Москве будет считаться так: 489 л.с. х 150 руб. х 3 = 73 357 руб. х 3 = 220 050 руб.

В пресс-службе ФНС на этот счет пояснили, что для расчета транспортного налога не используются цены дилеров. В ведомстве отметили, что если марка, модель, версия автомобиля включены Минпромторгом в перечень автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., то для соответствующего налогового периода — календарного года — налог в отношении автомобиля будет исчислен с повышающим коэффициентом 3.

То есть, даже если машина стоит дешевле, но Минпромторг внес ее в список, платить повышенный налог все же придется.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autonews.ru