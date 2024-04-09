Не за рулем, а за штурвалом: этот необычный седан от 2,9 млн уже в продаже

В Китае стартовали продажи электроседана IM L6 с запасом хода 1 тыс. км

В Китае состоялась презентация нового седана IM L6. Модель появится у дилеров в мае, а предварительные продажи уже стартовали. Цена новинки начинается от 230 тыс. юаней (2,9 млн рублей по текущему курсу).

IM L6

Длина седана 4931 мм, колесная база 2950 мм. Интересной особенностью авто стало то, что вместо руля в нем установлен штурвал. Также предусмотрен монитор во всю ширину передней панели. У IM L6 имеется автопилот с лидаром: в Китае он отвечает третьему уровню автономности.

Интерьер IM L6

На первом этапе в продажу поступят две модификации новинки. Базовая версия заднеприводная, с одним электродвигателем мощностью 340 л. с. на задней оси.

У полноприводной версии задний мотор выдает 515 л. с., а передний 272 л. с. Общая отдача установки 787 л. с. До «сотни» новинка разгоняется за 3,3 с.

IM L6 будет иметь литий-ионную тяговую батарею емкостью около 100 кВт∙ч. Запас хода равен 700 км. Существует версия с более мощной батареей, с которой автомобиль сможет проехать 1 тыс. км. В Европе модель появится в 2025 году.

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Источник: CarNewsChina