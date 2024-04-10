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АО ВТБ Лизинг предлагает топливную карту к каждой новой сделке лизинга

на правах рекламы
АО ВТБ Лизинг улучшает лизинговое предложение для российского бизнеса

Всем новым клиентам, заключившим договор с апреля по май 2024 года, компания АО ВТБ Лизинг дарит топливную карту для заправки транспорта на АЗС со скидками до 3%, а также для оплаты проезда по платным дорогам, услуг автомойки, шиномонтажа и сервиса помощи на дорогах* со скидками до 5%. Партнером предложения выступает компания «РК-СМАРТ».


В рамках предложения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступна покупка топлива на более чем 6500 автомобильных заправках в России и странах СНГ. В их числе заправки Газпромнефть, Шелл, Татнефть, Башнефть и другие.

Помимо возможности возмещения НДС в размере 20% со всех произведенных оплат по карте клиенты смогут упростить администрирование расходов на топливо и обслуживание автопарка компании. Контроль расходов доступен онлайн через «Личный кабинет клиента», а полный пакет отчетных документов через ЭДО.

Благодаря топливным картам лизинговое предложение АО ВТБ Лизинг стало еще более конкурентным и выгодным. Программа особенно привлекательна для предприятий, использующих автопарки от 10 машин для реализации своих бизнес-задач.

*Cервис «Помощь на дорогах» включает в себя вызов аварийного комиссара, удаленный запуск двигателя, замену колес, юридическую помощь, страхование и другое.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid 4CQwVszH9pWwoxZCor8

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За Рулем
10.04.2024
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