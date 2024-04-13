У этих моделей самые пожилые водители

Эксперты Verivox назвали авто, которые особенно популярны у пенсионеров

Немецкий портал сравнений Verivox перечислил модели автомобилей, у которых в среднем самые возрастные водители.

Независимо от этого исследования, автостраховщики неоднократно указывали, что доля кроссоверов у людей в возрасте от 70 до 79 лет на 60% выше среднего.

Эксперты отмечают, что пожилые водители предпочитают SUV, поскольку в них проще сесть и они имеют хороший обзор. Лишь 11,9% пенсионеров ездят на автомобилях компактного класса.

Возглавляет список моделей, которые предпочитают водители в возрасте, Mercedes-Benz B-класса: весьма вероятно, что за рулем такого авто окажется человек от 65 лет и старше – 41,1% владельцев этой модели в Германии имеют такой возраст.

На втором месте Skoda Yeti со средним возрастом владельца 58,9 года и с долей пожилых водителей 38,5%. На третьем месте «возрастного рейтинга» моделей находится Toyota RAV4 (57,1 года), у Audi Q3, Renault Duster и Opel Meriva доля владельцев старшего поколения превышает 30%. Средний возраст водителей этих машин – более 55 лет.

В ведущей десятке авто, которые предпочитают возрастные водители, также VW Tiguan (54 года; 27% таких водителей), Dacia Sandero (53,9 года; 24,2%), Mercedes-Benz SLK (53,8 года; 17,3%) и BMW X1 (53,7 года; 24,1%).

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Источник: Verivox