Депутаты не поддержали отмену штрафов за среднюю скорость

ГД отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости

ГД отклонила инициативу об отмене штрафов за превышение «средней скорости». Этот законопроект был принят в первом чтении в 2019 году с отрицательной позицией правительства.

В пояснительной записке к документу уточнялось, что в некоторых регионах водителей штрафуют за так называемое «движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов». Авторы инициативы заявляли, что это некорректно, так как в КоАП и в ПДД не прописано понятие «средняя скорость».

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил, что после принятия проекта закона в первом чтении водителей перестали штрафовать за нарушение средней скорости.

«Это был вредный эксперимент, поставленный разработчиками комплексов фотовидеофиксации. <...> После того, как в первом чтении наш законопроект был принят, эти комплексы перестали использоваться», — сообщил Нилов в ходе выступления в ГД 9 апреля.

Он заметил, что в МВД РФ также разъясняли, что автомобилистов за нарушение средней скорости больше не штрафуют, то есть данная инициатива выпала из актуальной повестки.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.

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Источник: Сайт Госдумы РФ