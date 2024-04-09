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Виновник ДТП, в котором погиб поэт Рубинштейн, отделался «условкой»
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Виновник ДТП, в котором погиб поэт Рубинштейн, отделался «условкой»
Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна,...
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Виновник ДТП, в котором погиб поэт Рубинштейн, отделался «условкой»

Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна, получил год и восемь месяцев условно

Мужчину, который сбил поэта Льва Рубинштейна, приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно. Водитель признан виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Кроме условного срока водителю запретили 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

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8 января автомобиль сбил поэта на нерегулируемом пешеходном переходе в российской столице. С множественными травмами Рубинштейна госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, провели сложную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. 14 января его дочь сообщила, что поэт умер в больнице.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Вязьме обрушился автомобильный мост.

Источник: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
09.04.2024
Фото:Wikimedia
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