Виновник ДТП, в котором погиб поэт Рубинштейн, отделался «условкой»
Мужчину, который сбил поэта Льва Рубинштейна, приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно. Водитель признан виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.
Кроме условного срока водителю запретили 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
8 января автомобиль сбил поэта на нерегулируемом пешеходном переходе в российской столице. С множественными травмами Рубинштейна госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, провели сложную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. 14 января его дочь сообщила, что поэт умер в больнице.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Вязьме обрушился автомобильный мост.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Telegram-канал прокуратуры Москвы