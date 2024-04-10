Камеры начали штрафовать за стоянку на направляющих островках

Ликсутов: видеокамеры ГИБДД начали фиксировать стоянку на направляющих островках

Власти Москвы и ГИБДД расширили систему фиксаций нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Речь, в частности, идет о камере, фиксирующей ситуацию на остановке на направляющем островке на набережной Академика Туполева.

«На набережной Академика Туполева заработала камера, которая фиксирует остановку на направляющем островке. На оставленные там машины часто жаловались автомобилисты», — цитирует заммэра Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Ликсутов уточнил, что информацию о первых зафиксированных нарушениях на этом участке уже направили в Госавтоинспекцию. В ведомстве уточнили, что этот участок с парковкой на островке очень часто становится причиной аварий, все дело в припаркованных машинах, которые загораживают обзор другим автомобилям.

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Источник: Дептранс Москвы