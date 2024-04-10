#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
20 апреля
Nissan обновил Qashqai в стиле электрических моделей
Fang Cheng Bao Super 3
20 апреля
«Дочка» бренда BYD показала внедорожник с площадкой для дронов на крыше
Fang Cheng Bao представил бюджетный внедорожник...
Chery Tansuo 06 C-DM
20 апреля
Chery выпустит новый кроссовер с запасом хода 1300 км
Chery Tansuo 06 C-DM представят на Пекинском...

Камеры начали штрафовать за стоянку на направляющих островках

Ликсутов: видеокамеры ГИБДД начали фиксировать стоянку на направляющих островках

Власти Москвы и ГИБДД расширили систему фиксаций нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Речь, в частности, идет о камере, фиксирующей ситуацию на остановке на направляющем островке на набережной Академика Туполева.

«На набережной Академика Туполева заработала камера, которая фиксирует остановку на направляющем островке. На оставленные там машины часто жаловались автомобилисты», — цитирует заммэра Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Ликсутов уточнил, что информацию о первых зафиксированных нарушениях на этом участке уже направили в Госавтоинспекцию. В ведомстве уточнили, что этот участок с парковкой на островке очень часто становится причиной аварий, все дело в припаркованных машинах, которые загораживают обзор другим автомобилям.

Источник: Дептранс Москвы

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 55
10.04.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0