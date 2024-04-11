Перечислены признаки неисправности рулевого механизма
О признаках неисправной работы рулевого механизма рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
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Эксперт отметил, что неисправности могут проявиться в затрудненном повороте рулевого колеса во время движения, наличии люфта в рулевой колонке и появлении непривычных звуков при движении, таких как стуки. Кроме того, он уточнил, что при проблемах с гидроусилителем обычно загорается соответствующий индикатор на панели приборов.
Специалист также отметил, что активное и неосторожное вождение по неровностям может значительно сократить срок службы рулевого механизма, ухудшить его функциональность и привести к поломкам. Чем тяжелее бездорожье, тем быстрее возникнут проблемы.
Любые изменения в работе рулевого управления, такие как необычные звуки, вибрация или сложности при повороте, следует рассматривать как сигнал к обращению к специалистам для диагностики и ремонта.
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Источник: «Газета.Ru»