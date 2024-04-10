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Кроме электроники эта марка продавала и автомобили, но их выпуск скоро прекратится

Samsung покидает автомобильный рынок и уступает место Renault

Южнокорейская марка Samsung уже совсем скоро прекратит свое существование. Под этим брендом на рынке Южной Кореи продавались автомобили Renault.

Renault Samsung Motors в 2022 году была переименована в Renault Korea Motors, причем французская сторона отказалась продлевать лицензию на торговую марку Samsung. Теперь совместное предприятие снова называется Renault Korea.

Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
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Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Кросс-купе Samsung XM3 теперь присвоили международное имя Renault Arkana, Samsung QM6 (Renault Koleos) теперь стал Renault QM6. От этого названия было решено отказаться, потому что Koleos больше не выпускается и в Европе, вместо него наладили производство Renault Espace.

Локализованный Renault Talisman сохранит формальное отношение к Samsung, он представлен моделью Samsung SM6. После обновления, которое состоится уже в ближайшее время, изменится и название — седан будут продавать под маркой Renault, и его выпуск продлится до 2028 года.

Напомним, в 2022 году Renault и Geely анонсировали создание совместного предприятия на базе Renault Samsung Motors, на его мощностях наладили выпуск автомобилей на платформе CMA (разработка Geely и Volvo). Уже летом 2024 года состоится дебют первой модели. Сначала новинка появится на южнокорейском рынке, а затем планируется поставлять ее на экспорт.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:Wikimedia
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