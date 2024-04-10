Японский кроссовер на вторичке продается за 2 млн рублей, но есть один нюанс

Эксперт Смирнов назвал цены иномарок с пробегом в хорошем состоянии на рынке РФ

Цены на автомобили премиальных марок в хорошем состоянии даже на вторичном рынке стартуют от 2 млн рублей. Об этом в беседе с корреспондентом издания Quto.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Смирнов.

Комментируя анализ цен на российском рынке, эксперт подчеркнул, что если кроссоверы с пробегом можно купить примерно за 1,6 млн (а столько стоит новый Москвич 3), то речь, скорее всего, идет о моделях в не очень хорошем техническом состоянии. Упоминались, в частности, Audi Q7 с пробегом 144 тыс. км, Nissan Murano (149 тыс. км), Infiniti JX35 – более 173 тыс. км на одометре, Nissan X-Trail с пробегом 143 тыс. км пробега, Hyundai Creta (122 тыс. км), Ford Kuga (137 тыс. км), а также несколько китайских моделей с пробегом до 40 тыс. км.

Смирнов усомнился, что состояние Audi Q7 за 1,6 млн рублей будет удовлетворительным.

«Это премиальный внедорожник, и за 1,6-2 млн рублей это будут модели предыдущего поколения 2011-2013 гг. Они существуют на рынке, но все с большим пробегом за 200 тыс. км и имеют множество технических и внешних дефектов. Чаще всего в продажу они поступают уже в печальном состоянии», – подчеркнул собеседник издания.

Смирнов привел в пример Audi Q7 2013 года, которую продавали за 2,3 млн рублей. За такую цену найти машину в хорошем состоянии сложно, но можно, а за 1,6 млн рублей, скорее всего, «будет труха», констатирует эксперт.

Можно найти Nissan Murano с пробегом в нормальном состоянии по цене менее 2 млн рублей, но это будут модели 2012-2014 годов выпуска, уточнил эксперт.

Стоит помнить, что на обслуживание японского кроссовера потребуется немало средств, чуть дороже 2 млн рублей стоит кроссовер Infiniti JX35 в относительно «живом» состоянии, тоже дорогой в обслуживании, перечисляет Смирнов. У этой модели вариатор нужно будет менять при пробеге от 60 до 120 тыс. км, кроме того, подвеска подвержена коррозии, объясняет Смирнов. Он предлагает обратить внимание на Hyundai Creta, Ford Kuga с мотором объемом 2,5 л и передним приводом, или Nissan X-Trail в хорошем состоянии, за который на рынке просят примерно 2 млн рублей.

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Источник: quto.ru