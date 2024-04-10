Дешевле Lada Granta: эти бюджетные «китайцы» получили новые опции
Автопроизводитель Chery представил в КНР две обновленные модели: Ice Cream и Little Ant. Обе машины получили новый салатовый оттенок кузова, камеру заднего вида и 9-дюймовый сенсорный экран в салоне. К модификациям Ice Cream прибавились варианты Vanilla с запасом хода 120 км и Milkshake на 205 км.
Little Ant имеет удлиненные фары, X-образный дизайн передней части и небольшой спойлер на крыше. Шильдик Chery при этом сменили на надпись QQ. Габариты автомобиля: длина - 3200 мм, ширина — 1670 мм, а высота — 1550 мм при колесной базе 2150 мм.
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В салоне Little Ant установлена полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Автомобиль оснащен установленным на задней оси электродвигателем мощностью 41 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 95 Нм. В «базе» модель оснащается аккумуляторной батареей емкостью 25,05 кВт*ч, ее запас хода составляет 251 км, а топовой версии предусмотрен аккумулятор на 29,23 кВт*ч, позволяющий проехать на одном заряде до 301 км. Также электромобиль поддерживает быструю зарядку (от 30% до 80% за 40 минут).
Цена на Ice Cream стартует с 59 900 юаней (примерно 766,7 тыс. рублей по текущему курсу) и достигает 74 900 юаней (около 958,7 тыс. рублей). Little Ant стоит от 29 900 до 43 900 юаней (382,7-561,9 тыс. рублей), что значительно дешевле Lada Granta.
Ранее «За рулем» сообщал, что за АКП будет теперь у Lada Granta.
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Источник: CarNewsChina