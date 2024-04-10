Электросамокатчикам запретят ездить рядом с пешеходами
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложили максимально развести электросамокатчиков с пешеходами и водителями. Они направили в правительство предложения по безопасной эксплуатации СИМ.
Уточняется, что в протоколе даны рекомендации рассмотреть следующие темы: максимально развести людей, использующих СИМ, с пешеходным и автопотоками. А если это невозможно, запретить использовать СИМ на отдельных участках улиц и дорог.
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Также была внесена инициатива изменить некоторые правила дорожного движения, предусматривающие обязательное ношение несовершеннолетними защитной экипировки и светоотражающих элементов. Также в организации хотят установить административную ответственность за частые нарушения ПДД лицами, использующими СИМ.
Ранее «За рулем» сообщал, что перекачанные шины помогут сэкономить на бензине, но минусов больше.
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Источник: Telegram-канал СПЧ