60-летний Москвич продают за 40 млн рублей: что в нем особенного?
В Москве владелец продает гоночный Москвич-408 1964 г.в. за 40 млн рублей
В российской столице выставили на продажу раритетный Москвич-408, участвовавший в историческом ралли «Монте-Карло» 2022 года. Цена автомобиля – 40 млн рублей.
«Москвич 408»
Уточняется, что раллийный Москвич-408 построен на базе автомобиля 1964 г. в. Под капотом у раритета переработанный 2,2-литровый мотор мощностью 180 л. с.
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Также автомобиль оснащен усиленной подвеской, дисковыми тормозами, каркасом безопасности и спортивными креслами.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают отреставрированный на заводе ГАЗ-13 Чайка за 21 млн рублей.
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Источник: «Авито авто»
Фото:Avito
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10.04.2024
Фото:Avito
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