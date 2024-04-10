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60-летний Москвич продают за 40 млн рублей: что в нем особенного?

В Москве владелец продает гоночный Москвич-408 1964 г.в. за 40 млн рублей

В российской столице выставили на продажу раритетный Москвич-408, участвовавший в историческом ралли «Монте-Карло» 2022 года. Цена автомобиля – 40 млн рублей.

«Москвич 408»
«Москвич 408»

Уточняется, что раллийный Москвич-408 построен на базе автомобиля 1964 г. в. Под капотом у раритета переработанный 2,2-литровый мотор мощностью 180 л. с.

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Также автомобиль оснащен усиленной подвеской, дисковыми тормозами, каркасом безопасности и спортивными креслами.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают отреставрированный на заводе ГАЗ-13 Чайка за 21 млн рублей.

Источник: «Авито авто»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Avito
Количество просмотров 2
10.04.2024
Фото:Avito
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