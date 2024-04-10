Эту машину реставрировали прямо на заводе: уникальная Чайка выставлена на продажу
В Москве продается уникальный ГАЗ-13 Чайка 1972 г. в., соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. Уточняется, что машина прошла полную модернизацию на стапелях спеццеха Горьковского автозавода. Пробег авто составил 300 км.
Раритет оснащен 195-сильным мотором объемом 5,5 литра и АКП. Владелец у машины был один, он же сейчас продает ее. Цена уникального автомобиля – 21 000 000 рублей.
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ГАЗ-13 стал знаковым автомобилем для Горьковского автозавода, поскольку именно на нем впервые появились четырехкамерный карбюратор, гидроусилитель рулевого управления, вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъемники, радиоприемник с автопоиском и антенна с электроприводом.
ГАЗ-13 выпускали с конца 50-х до апреля 1981 года.
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Источник: «Авито авто»