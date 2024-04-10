Эксперты назвали 5 самых популярных у россиян автомобилей с пробегом

Pango Cars: машины Kia стали самыми популярными на вторичке в РФ в марте

В марте 2024 года россияне при покупке б/у машин чаще всего выбирали бренд Kia, сообщили эксперты автомобильной системы Pango Cars. На его долю пришлось 14,1% всех продаж. На второй строчке разместился бренд Hyundai (12,1%), на третьей – Lada (12%). Топ-5 замыкают Nissan и Renault (6,2% и 6% соответственно).

А самой продаваемой моделью на вторичке, как и месяцем ранее, стал Hyundai Solaris. В Топ-3 моделей также вошли Kia Rio и Lada Vesta. Эксперты прогнозируют, что к концу года в сегменте б/у машин «китайцы» станут более востребованными.

По информации аналитиков, 25% россиян в марте предпочитали покупать автомобиль с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км, реже – с пробегом от 100 тыс. до 150 тыс. км (23%). Как и в феврале, в марте российские граждане чаще всего приобретали машины сегмента SUV (37%).

Ранее «За рулем» сообщал, какая АКП будет теперь у Lada Granta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»