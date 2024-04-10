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Подвеска этих автомобилей способна выдержать самые впечатляющие прыжки

В Петербурге на «Игора Драйв» стартует Кубок по ралли-кроссу 2024

Кубок по ралли-кроссу RallyX Igora Drive 2024 стартует в Петербурге 2 июня, гонка будет состоять из «хитов» и финальных заездов.

Трасса в Петербурге является единственной в России, у которой есть лицензия Международной автомобильной федерации (FIA). Она включает в себя 12 поворотов, трамплин и перепад высот 20 м. Гоночные машины проедут несколько интенсивных кругов по трассе с трамплином. Стоит отметить, что покрытие на треке представляет собой грунт-асфальт и рельеф, как у американских горок.

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Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Из-за сложности трассы лидером может стать любая машина, особенно при заезде по удлиненному джокер-кругу, обязательному для пилотов в каждом заезде. Поэтому финальные итоги абсолютно непредсказуемы, и этот факт придает гонке интригу и требует от участников стратегического мышления и мгновенной реакции.

Примечательно, что все машины перед гонкой не один раз модернизировались, мощность некоторых позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды. У таких авто подвеска способна выдержать даже самые головокружительные прыжки на трассе.

Следующий этап RallyX Igora Drive 2024 пройдет 4 августа, а финальный – 15 сентября. Пилоты будут бороться в восьми различных категориях.

Источник: Известия

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:vk.com / igoradrive
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:vk.com / igoradrive
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