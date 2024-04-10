АКП может внезапно сломаться, если вовремя не сделать это

Эксперт Евтеев провел анализ и рассказал, как долго можно не менять масло в АКП

Владельцы машин с АКП нередко забывают банально менять масло в агрегате. Пренебрежение этим мероприятием может повлечь за собой дорогой ремонт, отметил директор по развитию сети Fit Service Евгений Евтеев. Ресурс агрегата уменьшается, он может внезапно выйти из строя.

Специалист пояснил, что масло имеет свой срок службы. А потому, если его не поменять вовремя (как и прочие технические жидкости), коробка начнет окисляться. Будет наблюдаться повышенный износ трущихся частей внутри агрегата. Итог – внезапная поломка КП или сокращение срока ее службы вполовину.

Эксперт рассказал, что расчетный срок службы трансмиссии – около 300 тысяч километров. Если ее обслуживать несвоевременно, она проработает только 150 тысяч.

Замену масла в агрегате следует производить не реже, чем один раз в 40-60 тысяч километров, сообщил Евтеев. Это касается как АКП, так и МКП.

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Источник: «Газета.Ru»