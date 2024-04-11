Эксперты назвали самый востребованный SUV в России

Авито Авто: самым популярным авто из кроссоверов и внедорожников стала Lada Niva

Специалисты сервиса Авито Авто проанализировали статистику продаж подержанных кроссоверов и внедорожников в России за первый квартал 2024 года.

Оказалось, что спрос на подержанные автомобили сегмента SUV вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средняя цена таких машин увеличилась на 6,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 1 750 000 рублей.

Доля продаж подержанных кроссоверов и внедорожников в общем объеме продаж авто с пробегом в России за первый квартал 2024 года составила 23,5%. Этот показатель оказался выше, чем в предыдущем периоде (23,1%), который пришелся на октябрь-декабрь 2023 года.

Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в I квартале 2024 года стала Lada. За ней следуют Toyota, Hyundai, BMW и Nissan.

По моделям первую десятку популярных составили (I квартал 2024 года):

Lada Niva (сюда входят 4x4, Travеl и Legend; средняя цена – 360 000 руб.)

Chevrolet Niva (500 000 рублей)

Kia Sportage (1 830 000 рублей)

Toyota RAV4 (2 275 000 рублей)

Volkswagen Tiguan (1 950 000 рублей)

BMW X5 (4 002 000 рублей)

Nissan Qashqai (1 370 000 рублей)

Renault Duster (1 250 000 рублей)

Hyundai Creta (1 850 000 рублей)

Hyundai Santa Fe (2 450 000 рублей).

Между прочим, за подержанный автомобиль россияне, в среднем, готовы отдать 556 тыс. рублей – это показали результаты другого исследования. Выбирая такой на вторичке, покупатели ориентируются на соотношение цены и качества, а вот престижность модели важна только 2% опрошенных.