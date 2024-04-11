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Эксперты назвали самый востребованный SUV в России

Авито Авто: самым популярным авто из кроссоверов и внедорожников стала Lada Niva

Специалисты сервиса Авито Авто проанализировали статистику продаж подержанных кроссоверов и внедорожников в России за первый квартал 2024 года.

Оказалось, что спрос на подержанные автомобили сегмента SUV вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средняя цена таких машин увеличилась на 6,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 1 750 000 рублей.

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Доля продаж подержанных кроссоверов и внедорожников в общем объеме продаж авто с пробегом в России за первый квартал 2024 года составила 23,5%. Этот показатель оказался выше, чем в предыдущем периоде (23,1%), который пришелся на октябрь-декабрь 2023 года.

Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в I квартале 2024 года стала Lada. За ней следуют Toyota, Hyundai, BMW и Nissan.

По моделям первую десятку популярных составили (I квартал 2024 года):

  • Lada Niva (сюда входят 4x4, Travеl и Legend; средняя цена – 360 000 руб.)
  • Chevrolet Niva (500 000 рублей)
  • Kia Sportage (1 830 000 рублей)
  • Toyota RAV4 (2 275 000 рублей)
  • Volkswagen Tiguan (1 950 000 рублей)
  • BMW X5 (4 002 000 рублей)
  • Nissan Qashqai (1 370 000 рублей)
  • Renault Duster (1 250 000 рублей)
  • Hyundai Creta (1 850 000 рублей)
  • Hyundai Santa Fe (2 450 000 рублей).

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Между прочим, за подержанный автомобиль россияне, в среднем, готовы отдать 556 тыс. рублей – это показали результаты другого исследования. Выбирая такой на вторичке, покупатели ориентируются на соотношение цены и качества, а вот престижность модели важна только 2% опрошенных.

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За РулемАлексеева Елена
11.04.2024
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