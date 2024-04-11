Эксперты назвали самый востребованный SUV в России
Специалисты сервиса Авито Авто проанализировали статистику продаж подержанных кроссоверов и внедорожников в России за первый квартал 2024 года.
Оказалось, что спрос на подержанные автомобили сегмента SUV вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средняя цена таких машин увеличилась на 6,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 1 750 000 рублей.
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Доля продаж подержанных кроссоверов и внедорожников в общем объеме продаж авто с пробегом в России за первый квартал 2024 года составила 23,5%. Этот показатель оказался выше, чем в предыдущем периоде (23,1%), который пришелся на октябрь-декабрь 2023 года.
Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в I квартале 2024 года стала Lada. За ней следуют Toyota, Hyundai, BMW и Nissan.
По моделям первую десятку популярных составили (I квартал 2024 года):
- Lada Niva (сюда входят 4x4, Travеl и Legend; средняя цена – 360 000 руб.)
- Chevrolet Niva (500 000 рублей)
- Kia Sportage (1 830 000 рублей)
- Toyota RAV4 (2 275 000 рублей)
- Volkswagen Tiguan (1 950 000 рублей)
- BMW X5 (4 002 000 рублей)
- Nissan Qashqai (1 370 000 рублей)
- Renault Duster (1 250 000 рублей)
- Hyundai Creta (1 850 000 рублей)
- Hyundai Santa Fe (2 450 000 рублей).
Между прочим, за подержанный автомобиль россияне, в среднем, готовы отдать 556 тыс. рублей – это показали результаты другого исследования. Выбирая такой на вторичке, покупатели ориентируются на соотношение цены и качества, а вот престижность модели важна только 2% опрошенных.
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