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Как сэкономить на диагностике автомобиля при смене резины — лайфхак

Эксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин

При замене резины, не важно – самостоятельно или в шиномонтаже, автовладелец может воспользоваться тем, что у машины сняты колеса для того, чтобы оценить состояние тормозов, трансмиссии и подвески. Такой осмотр не будет лишним, особенно после эксплуатации автомобиля в зимнее время года.

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Мнение эксперта

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

— Машину все равно домкратить, а колеса снимать. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Такая проверка не отнимает много времени и под силу даже малоопытным водителям.

Осмотрев машину самостоятельно, вы сможете выявить неисправности, которые незаметны при езде, и вовремя на них отреагировать. В то же время диагностика, к примеру, подвески, в автосервисе обойдется вам в 1000-2000 рублей.

После проверки тормозной системы можно проверить шланги, у них не должно быть заломов и трещин. А поверхность шлангов и тормозного цилиндра должна быть сухой, без признаков подтекания тормозной жидкости. Также нужно проверить тормозной суппорт, его исправность подтвердит подвижность при покачивании.

Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Затем проверить пыльники направляющих суппорта, которые тоже должны быть без разрывов и трещин. И в завершение убедиться, что на штуцерах для прокачки тормозной системы есть защитные колпачки. После окончания осмотра можно установить колеса на место, а для точного момента затяжки колесных болтов использовать динамометрический ключ. И обязательно измерить давление в шинах и подкачать их до нормы по мере необходимости.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
11.04.2024
Фото:АГН Москва
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