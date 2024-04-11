Как сэкономить на диагностике автомобиля при смене резины — лайфхак

Эксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин

При замене резины, не важно – самостоятельно или в шиномонтаже, автовладелец может воспользоваться тем, что у машины сняты колеса для того, чтобы оценить состояние тормозов, трансмиссии и подвески. Такой осмотр не будет лишним, особенно после эксплуатации автомобиля в зимнее время года.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

— Машину все равно домкратить, а колеса снимать. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Такая проверка не отнимает много времени и под силу даже малоопытным водителям.

Осмотрев машину самостоятельно, вы сможете выявить неисправности, которые незаметны при езде, и вовремя на них отреагировать. В то же время диагностика, к примеру, подвески, в автосервисе обойдется вам в 1000-2000 рублей.

После проверки тормозной системы можно проверить шланги, у них не должно быть заломов и трещин. А поверхность шлангов и тормозного цилиндра должна быть сухой, без признаков подтекания тормозной жидкости. Также нужно проверить тормозной суппорт, его исправность подтвердит подвижность при покачивании.

Затем проверить пыльники направляющих суппорта, которые тоже должны быть без разрывов и трещин. И в завершение убедиться, что на штуцерах для прокачки тормозной системы есть защитные колпачки. После окончания осмотра можно установить колеса на место, а для точного момента затяжки колесных болтов использовать динамометрический ключ. И обязательно измерить давление в шинах и подкачать их до нормы по мере необходимости.