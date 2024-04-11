Названы самые аварийные китайские машины

ВСК: в РФ количество аварий с участием китайских машин выросло почти на 50%

В РФ модели Chery и Haval чаще всего попадают в аварии среди китайских авто, сказано в исследовании «Страхового дома ВСК».

Уточняется, что данный тренд объясняется ростом востребованности машин китайских брендов среди российских автовладельцев. Лидерами по аварийности стали: Chery (26%), Haval (19%), Geely (16%), Lifan (7%) и FAW (6%).

По информации ВСК, самыми аварийными моделями китайских машин с начала года оказались Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Haval F7 и Geely Coolray.

Дороже всего обойдется ремонт моделей GAC. На их восстановление придется потратить 152 тыс. рублей. На втором месте Haima (124 тыс. рублей), на третьем – Hafei (123 тыс. рублей). Далее по степени дороговизны ремонта следуют электромобили BYD (120 тыс. рублей), Zotye (91 тыс. рублей) и FAW (85 тыс. рублей).

Дешевле всего будет отремонтировать машины таких марок, как Dongfeng (DFM) (58 тыс. рублей), JAC (59 тыс. рублей), Tank (59 тыс. рублей) и Kaiyi (60 тыс. рублей).

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Источник: «Газета.Ru»