#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кредиты на новые машины подешевели: на сколько еще снизятся ставки
11 апреля
Кредиты на новые машины подешевели: на сколько еще снизятся ставки
Эксперты «еКредита» провели анализ и выявили...
Внедорожники с пробегом заметно подорожали в России: что с ценами
11 апреля
Внедорожники с пробегом заметно подорожали в России: что с ценами
«Авито Авто»: цена кроссоверов с пробегом...
Автопром КНР в скором времени полностью подомнет под себя рынки этих стран
11 апреля
Автопром КНР в скором времени полностью подомнет под себя рынки этих стран
После США Китай намерен занять авторынки...

Названы самые аварийные китайские машины

ВСК: в РФ количество аварий с участием китайских машин выросло почти на 50%

В РФ модели Chery и Haval чаще всего попадают в аварии среди китайских авто, сказано в исследовании «Страхового дома ВСК».

Уточняется, что данный тренд объясняется ростом востребованности машин китайских брендов среди российских автовладельцев. Лидерами по аварийности стали: Chery (26%), Haval (19%), Geely (16%), Lifan (7%) и FAW (6%).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

По информации ВСК, самыми аварийными моделями китайских машин с начала года оказались Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Haval F7 и Geely Coolray.

Дороже всего обойдется ремонт моделей GAC. На их восстановление придется потратить 152 тыс. рублей. На втором месте Haima (124 тыс. рублей), на третьем – Hafei (123 тыс. рублей). Далее по степени дороговизны ремонта следуют электромобили BYD (120 тыс. рублей), Zotye (91 тыс. рублей) и FAW (85 тыс. рублей).

Дешевле всего будет отремонтировать машины таких марок, как Dongfeng (DFM) (58 тыс. рублей), JAC (59 тыс. рублей), Tank (59 тыс. рублей) и Kaiyi (60 тыс. рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых популярных у россиян автомобилей с пробегом.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
11.04.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0