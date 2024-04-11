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Внедорожники с пробегом заметно подорожали в России: что с ценами

«Авито Авто»: цена кроссоверов с пробегом выросла на 6,1% – до 1,75 млн рублей

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику продаж б/у кроссоверов и внедорожников в РФ за первый квартал 2024 года. Продажи в январе-марте увеличились на 4,2% относительно того же периода прошлого года. Средняя цена бэушных кроссоверов и внедорожников выросла на 6,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 1 750 000 рублей.

По итогам первого квартала текущего года сегмент SUV занял 23,5% общего объема продаж на российском рынке автомобилей с пробегом. В октябре-декабре прошлого года этот показатель был на уровне 23,1%.

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Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Самой популярной маркой кроссоверов и внедорожников стал ВАЗ (Lada). На втором месте оказалась Toyota, затем идут Hyundai, BMW и Nissan.

Среди моделей машин данного сегмента самыми продаваемыми за первый квартал стали ВАЗ (Lada) 4×4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Также в топе оказались BMW X5, Nissan Qashqai, Renault Duster, Hyundai Creta и Hyundai Santa Fe.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых популярных у россиян автомобилей с пробегом.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
11.04.2024
Фото:Depositphotos
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