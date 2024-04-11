Моторные масла SINTEC получили одобрение автопроизводителя с мировым именем
Официальные одобрения Mercedes-Benz выданы моторным маслам SINTEC Premium
Столь редкий для отечественных продуктов статус является прямым подтверждением их качества – программы допуска Mercedes-Benz одни из самых строгих в индустрии и включают целый ряд лабораторных и моторных тестов.
Немецкий концерн сертифицировал два продукта из премиальной линейки Sintec:
- Sintec Premium 9000 0W-30 A5/B5 SP/CF по стандарту MB-Approval 229.6;
- Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN по стандарту 229.51
Одобрение от одного из ведущих мировых автопроизводителей не только является знаком качества для SINTEC, но и дает потребителям уверенность в том, что они используют продукт, соответствующий высоким требованиям Mercedes-Benz к обслуживанию премиальных немецких автомобилей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
11.04.2024
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