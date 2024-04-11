#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кредиты на новые машины подешевели: на сколько еще снизятся ставки
11 апреля
Кредиты на новые машины подешевели: на сколько еще снизятся ставки
Эксперты «еКредита» провели анализ и выявили...
Внедорожники с пробегом заметно подорожали в России: что с ценами
11 апреля
Внедорожники с пробегом заметно подорожали в России: что с ценами
«Авито Авто»: цена кроссоверов с пробегом...
Автопром КНР в скором времени полностью подомнет под себя рынки этих стран
11 апреля
Автопром КНР в скором времени полностью подомнет под себя рынки этих стран
После США Китай намерен занять авторынки...

Моторные масла SINTEC получили одобрение автопроизводителя с мировым именем

Официальные одобрения Mercedes-Benz выданы моторным маслам SINTEC Premium

Столь редкий для отечественных продуктов статус является прямым подтверждением их качества – программы допуска Mercedes-Benz одни из самых строгих в индустрии и включают целый ряд лабораторных и моторных тестов.

Немецкий концерн сертифицировал два продукта из премиальной линейки Sintec:

  • Sintec Premium 9000 0W-30 A5/B5 SP/CF по стандарту MB-Approval 229.6;
  • Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN по стандарту 229.51

Одобрение от одного из ведущих мировых автопроизводителей не только является знаком качества для SINTEC, но и дает потребителям уверенность в том, что они используют продукт, соответствующий высоким требованиям Mercedes-Benz к обслуживанию премиальных немецких автомобилей.

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
11.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0