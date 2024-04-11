Моторные масла SINTEC получили одобрение автопроизводителя с мировым именем

Официальные одобрения Mercedes-Benz выданы моторным маслам SINTEC Premium

Столь редкий для отечественных продуктов статус является прямым подтверждением их качества – программы допуска Mercedes-Benz одни из самых строгих в индустрии и включают целый ряд лабораторных и моторных тестов.

Немецкий концерн сертифицировал два продукта из премиальной линейки Sintec:

Sintec Premium 9000 0W-30 A5/B5 SP/CF по стандарту MB-Approval 229.6;

по стандарту Sintec Premium 9000 5 W -30 C 3 SN по стандарту 229.51

Одобрение от одного из ведущих мировых автопроизводителей не только является знаком качества для SINTEC, но и дает потребителям уверенность в том, что они используют продукт, соответствующий высоким требованиям Mercedes-Benz к обслуживанию премиальных немецких автомобилей.