В Северной Осетии «накрыли» бутлегеров на Волгах и Ладах

Полиция Северной Осетии изъяла 1,8 тысячи бутылок контрафактной водки и коньяка

Во Владикавказе полиция поймала двух жителей Северной Осетии 1988 и 1998 года рождения, которые торговали алкогольной продукцией без обязательной маркировки. Подпольный алкоголь бутлегеры развозили по магазинам на загруженных под завязку легковушках – в материалах МВД фигурируют снимки серебристого ВАЗ-2110 и белой ГАЗ-2410.

Для развоза алкоголя подельники использовали отечественные машины

«При проведении оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка" злоумышленники, находясь в принадлежащем им магазине, продали условному покупателю 587 бутылок контрафактного горячительного. В торговой точке и транспортных средствах подозреваемых оперативники обнаружили ещё 1820 немаркированных бутылок водки и коньяка, оклеенных этикетками разных производителей», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия – Алания.

Образцы безакцизного спиртного отправили на исследование, и оно подтвердило, что продукция контрафактная, а общая стоимость товара превысила 690 тысяч рублей, уточняет источник.

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В отношении подельников возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ, фигуранты помещены под подписку о невыезде, расследование продолжается.

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Источник: МВД Медиа