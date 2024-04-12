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ГИБДД и cуд разошлись в оценке валокордина

Водителя наказали за вождение в нетрезвом виде, но в итоге права вернули

Инцидент произошел в Воронежской области. Остановившему машину инспектору показалось, что водитель ведет себя неадекватно. В ходе проверки на алкоголь прибор отказал, поэтому водителя направили на медосвидетельствование. Однако и в медучреждении вышла незадача – используемый там прибор был исключен из списка допустимых и его результаты не могли быть приняты в качестве доказательства.

Но суд это во внимание не принял и лишил водителя прав за нетрезвое вождение. Дело в итоге дошло до Верховного суда, который обратил внимание на это нарушение.

Однако в ходе судебного разбирательства было выявлено употребление водителем такого препарата, как валокордин. Он и не скрывал, что принимал его по назначению врача.

Дело в том, что в его составе есть фенобарбитал, который входит в список психотропных веществ, он же есть и в составе популярного корвалола. Хотя и содержится в этих препаратах в малых дозах.

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Верховный суд рассмотрел дело и решил отменить административное наказание, ссылаясь на недостаточность доказательств из-за использования несоответствующего прибора. А на наличие запрещенных веществ в организме водителя не проверяли. В итоге его права были восстановлены, правда, после полутора лет борьбы в судах за свою невиновность.

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Этот случай стал поводом для очередного обсуждения необходимости закона, запрещающего употребление определенных лекарств при управлении транспортным средством. Причем предупреждать об этом должны прямо в аптеке, более того, требуется введение соответствующей маркировки на медикаментах для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее мы писали, что в состав автомобильных аптечек Минздрав хочет включить термоодеяла и медицинские ножницы.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
12.04.2024
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
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