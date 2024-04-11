Вы просили — получите: популярному кроссоверу добавят полезных опций и новый цвет

Кроссоверу Omoda C5 добавят новый цвет и опции, но на цене это не отразится

Стоимость кроссовера Omoda C5 не увеличится после того, как он получит беспроводную зарядку с усиленной мощностью и охлаждением, мягкий пластик на дверных картах и другие полезные мелочи. Об этом в беседе с ресурсом «Китайские автомобили» рассказал менеджер по продукту Omoda/Jaecoo Иван Максимов.

«Стоимость машин с появлением этих мелочей не увеличится. Это банальные стандартные вещи, которые должны быть изначально. Поэтому брать за них дополнительные деньги некорректно», – подчеркнул собеседник издания.

Omoda C5 Trendy Red

Максимов уточнил, что об установке этих и других новаций просили потребители – напрямую и через соцсети. Специалисты компании-импортера сами осознавали необходимость в легких новациях. В качестве примера представитель бренда привел появление в цветовой палитре кузовов Omoda C5 красного оттенка. Люди просили такой яркий цвет, этого требовала и яркая внешность кроссовера, констатирует Максимов.

Причем спрос на красные Omoda C5 превзошел все ожидания, а у этой модели есть все шансы стать хитом продаж. Автомобиль в красном цвете кузова доступен пока только в одной комплектации – Lifestyle. Но уже совсем скоро ее получат и остальные (Fun, Joy, Lifestyle, Ultimate, Active, Supreme).

Omoda C5 Trendy Red

До сих пор красный был доступен лишь для седанов Omoda S5 и S5 GT. Сотрудники российского офиса Omoda запросили у производителя еще один цвет для C5 – не менее яркий, который идеально отразит характер кроссовера.

Руководителя брендов Omoda/Jaecoo в РФ Владимир Стоякин подчеркнул, что в России с начала 2024 года реализовано 7175 ед. этой модели. Дату появления новой версии бестселлера модельного ряда Omoda в пресс-службе компании-импортера не озвучили, но, по мнению одного из дилеров Москвы, это произойдет в 2025 году.

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Источник: китайские-автомобили.рф