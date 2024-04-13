Не самый лучший день винтажного Паккарда за 40 тыс. долларов
Винтажный Packard 1939 года постигла трагическая участь, когда он скатился в озеро во время фотосессии в Каньон-Лейк (Калифорния, США). Владелец на берегу наблюдал, как спасательная команда извлекала из воды его темно-бордовую классику.
Житель Каньон-Лейк припарковал свой темно-бордовый Packard 1939 года выпуска на пристани для лодок во вторник утром, собираясь сделать красивые фото.
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В итоге вышла красивая спасательная операция – спасателям пришлось цеплять машину к эвакуатору и вытаскивать ее из воды на фоне пальм. Владелец при этом был просто убит горем, так как тщательно отреставрированный автомобиль был для него как ребенок.
К счастью, людей в Паккарде не было.
Стоимость этого автомобиля могла бы варьироваться от 25 000 до 40 000 долларов, а вот его восстановление после купания в воде будет трудной задачей.
Видео: YouTube
Источник: Daily Mail