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Этот предмет обязательно должен быть в автомобильной аптечке

Врач Лишин: а аптечке в авто должно быть устройство для искусственного дыхания

Врач-терапевт Виктор Лишин сообщил, какие предметы для оказания первой помощи обязательно должны быть в автомобильной аптечке.

Медик напомнил, что утвержденный состав автомобильной аптечки таков: трехслойные маски из нетканого материала, резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки, жгут, марлевые бинты, стерильные салфетки, устройство для проведения искусственного дыхания, лейкопластырь и ножницы.

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Препараты каждый автомобилист подбирает для себя самостоятельно в зависимости от потребностей, отметил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минздрав России разработал проект приказа, который определяет состав автомобильной аптечки для предоставления первой помощи при аварии. Предлагается включить в нее спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160×210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации и эластичные бинты.

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
11.04.2024
Фото:freepik / freepik
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