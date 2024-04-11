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Жуткое ДТП: группу детей машина сбила на пешеходном переходе

В Волгограде женщина на Renault сбила четверых 12-летних детей на «зебре»

Появилась видеозапись наезда на группу 12-летних школьников в Тракторозаводском районе Волгограда.

Напротив школы № 1 на остановке «Поселок Горный» 37-летняя женщина за рулем Renault Duster сбила четверых детей. ДТП случилось в 09:55 на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Судя по видеозаписи, дети перебегали дорогу по «зебре», когда на них внезапно наехал автомобиль. После этого видно, как школьники оказались на дороге.

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Пострадавших госпитализировали в больницу № 7. Одна девочка пребывает в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Еще одна девочка и двое мальчиков в состоянии средней степени тяжести.

На место аварии прибыли оперативные службы, к делу подключился региональный СК. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что число жертв смертельного ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью возросло до 7.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
11.04.2024
Фото:МВД Медиа
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