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Жуткая авария унесла жизни семи человек: под Рязанью столкнулись КАМАЗ и Мазда

Число жертв смертельного ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью возросло до 7

Под Рязанью столкнулись КАМАЗ и легковая Мазда, в результате ДТП погибли шесть человек. По предварительной информации, 9 апреля около 05:30 мск в Шиловском районе на 275-м километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение грузовика КАМАЗ и легковой машины Mazda. В результате инцидента водитель и пять пассажиров иномарки скончались на месте аварии.

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Уточняется, что сейчас личности погибших устанавливаются. Предварительно, несовершеннолетних среди них нет. Медики оказывают помощь пострадавшему водителю КАМАЗа. Движение по дороге не перекрывали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что один человек погиб, пятеро пострадали при обрушении путепровода в смоленской Вязьме.

Источник: пресс-служба УМВД Рязанской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
09.04.2024
Фото:МВД Медиа
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