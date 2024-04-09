Жуткая авария унесла жизни семи человек: под Рязанью столкнулись КАМАЗ и Мазда

Число жертв смертельного ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью возросло до 7

Под Рязанью столкнулись КАМАЗ и легковая Мазда, в результате ДТП погибли шесть человек. По предварительной информации, 9 апреля около 05:30 мск в Шиловском районе на 275-м километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение грузовика КАМАЗ и легковой машины Mazda. В результате инцидента водитель и пять пассажиров иномарки скончались на месте аварии.

Уточняется, что сейчас личности погибших устанавливаются. Предварительно, несовершеннолетних среди них нет. Медики оказывают помощь пострадавшему водителю КАМАЗа. Движение по дороге не перекрывали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что один человек погиб, пятеро пострадали при обрушении путепровода в смоленской Вязьме.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба УМВД Рязанской области