Жуткая авария унесла жизни семи человек: под Рязанью столкнулись КАМАЗ и Мазда
Под Рязанью столкнулись КАМАЗ и легковая Мазда, в результате ДТП погибли шесть человек. По предварительной информации, 9 апреля около 05:30 мск в Шиловском районе на 275-м километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение грузовика КАМАЗ и легковой машины Mazda. В результате инцидента водитель и пять пассажиров иномарки скончались на месте аварии.
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Уточняется, что сейчас личности погибших устанавливаются. Предварительно, несовершеннолетних среди них нет. Медики оказывают помощь пострадавшему водителю КАМАЗа. Движение по дороге не перекрывали.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее «За рулем» сообщал, что один человек погиб, пятеро пострадали при обрушении путепровода в смоленской Вязьме.
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Источник: пресс-служба УМВД Рязанской области