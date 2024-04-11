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Эксперты объяснили лидерство регионов по числу автомобилей

«Автостат»: более 40% всех легковых машин зарегистрированы в 11 субъектах РФ

На начало текущего года в РФ насчитывалось 46,36 млн легковых машин. Что касается региональной структуры автопарка, то выяснилось, что более 40% всех легковых машин зарегистрированы в 11 субъектах страны, и в каждом из них зарегистрировано свыше 1 млн машин.

Больше всего машин на начало текущего года зарегистрировано в Москве (8,5% от общего числа авто). Подмосковье находится на второй строчке с долей 6,2%. Таким образом, вместе они составляют около 15% всего российского легкового автопарка. На третьем месте — Краснодарский край с 4,3%. Далее следует Петербург с 3,9%.

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Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Эксперты объяснили, с чем связано такое неравномерное распределение легковых машин по стране. Промышленный эксперт Леонид Хазанов пояснил, что расстановка лидеров вполне объяснима, если учесть развитость дорожной инфраструктуры столичного региона и уровень доходов его населения.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперты провели анализ и перечислили плюсы и минусы функции Auto Hold.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат», «АиФ»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
11.04.2024
Фото:Unsplash
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