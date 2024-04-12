На заводе Skoda в Казахстане будут выпускать 4 модели
В Казахстане на заводе компании Allur («Сарыаркаавтопром») в Костанае заканчивают подготовку к запуску производства четырех моделей Skoda. Эти машины будут собираться по методу мелкоузловой CKD-сборки, включая сварку и окраску кузовов.
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О соглашении автопроизводителя Skoda с казахстанским концерном Allure было объявлено в конце 2023 года. Для Skoda это означает возвращение на рынок Казахстана, с которого марка ушла в 2021 году. Собирать хотят четыре популярные модели: Octavia, Kodiaq, Karoq и Kamiq.
Уже запущен официальный сайт Skoda в Казахстане, но информация о технических характеристиках и ценах отсутствует. В настоящее время дилерская сеть включает три точки: в Караганде, Алматы и Шымкенте, планируется открытие еще одной в Астане.
В пресс-релизе, посвященном запуску производства в Казахстане, Skoda акцентировала внимание на перспективности внутреннего рынка страны, не упоминая о возможных экспортных поставках в Россию. Между тем, рынок Казахстана в 2023 году увеличился на 60%, достигнув 199 тысяч автомобилей, что может быть связано и с перепродажей машин в Россию. Ожидается, что в 2024 году рынок вырастет еще на 10-15%.
Хотя рынок России значительно превосходит казахстанский, вероятность официальных поставок костанайских Skoda в Россию крайне низкая, учитывая прекращение деятельности марки и концерна Volkswagen в России с 2022 года. Однако не исключен параллельный импорт через альтернативные каналы или еще какие-то хитрые способы появления у нас машин казахстанской сборки.
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Источник: 74.ru
Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.