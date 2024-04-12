На заводе Skoda в Казахстане будут выпускать 4 модели

Skoda Octavia, Kodiaq, Karoq и Kamiq будут выпускать на заводе Allur в Казахстане

В Казахстане на заводе компании Allur («Сарыаркаавтопром») в Костанае заканчивают подготовку к запуску производства четырех моделей Skoda. Эти машины будут собираться по методу мелкоузловой CKD-сборки, включая сварку и окраску кузовов.

О соглашении автопроизводителя Skoda с казахстанским концерном Allure было объявлено в конце 2023 года. Для Skoda это означает возвращение на рынок Казахстана, с которого марка ушла в 2021 году. Собирать хотят четыре популярные модели: Octavia, Kodiaq, Karoq и Kamiq.

Уже запущен официальный сайт Skoda в Казахстане, но информация о технических характеристиках и ценах отсутствует. В настоящее время дилерская сеть включает три точки: в Караганде, Алматы и Шымкенте, планируется открытие еще одной в Астане.

В пресс-релизе, посвященном запуску производства в Казахстане, Skoda акцентировала внимание на перспективности внутреннего рынка страны, не упоминая о возможных экспортных поставках в Россию. Между тем, рынок Казахстана в 2023 году увеличился на 60%, достигнув 199 тысяч автомобилей, что может быть связано и с перепродажей машин в Россию. Ожидается, что в 2024 году рынок вырастет еще на 10-15%.

Хотя рынок России значительно превосходит казахстанский, вероятность официальных поставок костанайских Skoda в Россию крайне низкая, учитывая прекращение деятельности марки и концерна Volkswagen в России с 2022 года. Однако не исключен параллельный импорт через альтернативные каналы или еще какие-то хитрые способы появления у нас машин казахстанской сборки.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: 74.ru