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Прочность, выносливость и богатое оснащение: эти авто завоевали народное признание
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Прочность, выносливость и богатое оснащение: эти авто завоевали народное признание
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Прочность, выносливость и богатое оснащение: эти авто завоевали народное признание

Автоэксперт Житнухин назвал 2 самые надежные модели в линейке Renault

В линейке французского бренда Renault одними из самых надежных моделей можно назвать Kaptur и Fluence. У них богатое оснащение, а выносливая и энергоемкая подвеска получила народное признание. Об этом в интервью «Российской газете рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Стоит отметить, что такие модели, как Renault Logan и Renault Duster олицетворяют собой надежность и регулярно входят в различные рейтинги по этому показателю. Житнухин решил напомнить о двух других моделях бренда, прочность и надежность которых подтверждена годами.

Renault Kaptur
Renault Kaptur
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«К одним из самых надежных моделей Renault можно отнести Kaptur и Fluence. Правда, владельцы первого авто отмечают в качестве его недостатка большой расход топлива – свыше 10 литров при эксплуатации в городском режиме. При этом Renault Kaptur имеет достойный дорожный просвет – 205 мм, что очень практично в российских реалиях», – перечисляет собеседник издания.

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Житнухин подчеркивает, что благодаря прочности узлов и агрегатов автомобили способны проехать большой километраж без ремонта. В частности, вариативная КПП Jatco JF015E проходит и 200 тыс. километров без поломок.

Renault Fluence отличает богатое оснащение, включая бесключевой доступ, шесть подушек безопасности в комплектации Expression. Кроме того, у этой модели есть достаточно редкая опция – таймер выключения питания всех электроприборов при выключенном двигателе. Благодаря этому разрядка АКБ из-за человеческого фактора исключена, констатирует Житнухин.

Эксперт обращает внимание на просторный салон и объемный багажник – до 530 литров, а также выносливую и энергоемкую подвеску и комфорт в эксплуатации. Все эти факторы, безусловно, обеспечили модели народное признание на авторынке, резюмировал Житнухин.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Renault
12.04.2024
Фото:Depositphotos | Renault
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