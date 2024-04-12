544 л. с., полный привод: в Россию привезли спорткар с дверями-«ножницами»

MG запускает в РФ продажи спорткара Cyberster по цене от 9,5 млн рублей

В РФ открываются продажи электрического спорткара MG Cyberster с дверями-«ножницами». Презентация автомобиля прошла 11 апреля в Москве.

Известно, что реализацией MG Cyberster в РФ займется ООО «ЭмДжи Мотор Рус», официальный представитель британско-китайского бренда MG. Вначале автомобиль будет доступен в салонах марки в Москве, Петербурге, Сургуте и Тюмени. Цена стартует от 9,5 млн рублей. А в Китае такая машина стоит от 319,8 тыс. юаней (около 4,1 млн рублей по текущему курсу).

MG Cyberster

MG Cyberster дебютировал в КНР летом 2023 года. Это полноприводный электрический родстер с мощностью 544 л.с. и разгоняющийся до «сотни» за 3,2 секунды. Питается он от аккумулятора на 77 кВт.ч, запас хода составляет до 576 км. В базовой комплектации у машина тормоза Brembo, аудиосистема Bose, информационно-развлекательная система с чипом Qualcomm Snapdragon 8155, а также 20-дюймовые колесные диски.

MG Cyberster

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Источник: «Известия»