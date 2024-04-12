#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
VGV U70 Pro
12 апреля
199 л.с., семь мест: новый китайский кроссовер выходит на российский рынок
Продажи китайских автомобилей VGV в России...
Туристический центр КНДР
12 апреля
Северная Корея становится ближе: специально для россиян разработали летние туры
Россияне этим летом смогут отдохнуть на пляжах...
MG Cyberster
12 апреля
544 л. с., полный привод: в Россию привезли спорткар с дверями-«ножницами»
MG запускает в РФ продажи спорткара Cyberster...

544 л. с., полный привод: в Россию привезли спорткар с дверями-«ножницами»

MG запускает в РФ продажи спорткара Cyberster по цене от 9,5 млн рублей

В РФ открываются продажи электрического спорткара MG Cyberster с дверями-«ножницами». Презентация автомобиля прошла 11 апреля в Москве.

Известно, что реализацией MG Cyberster в РФ займется ООО «ЭмДжи Мотор Рус», официальный представитель британско-китайского бренда MG. Вначале автомобиль будет доступен в салонах марки в Москве, Петербурге, Сургуте и Тюмени. Цена стартует от 9,5 млн рублей. А в Китае такая машина стоит от 319,8 тыс. юаней (около 4,1 млн рублей по текущему курсу).

MG Cyberster
MG Cyberster
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Тайный рейд по салонам Exeed – сколько реально стоят машины

MG Cyberster дебютировал в КНР летом 2023 года. Это полноприводный электрический родстер с мощностью 544 л.с. и разгоняющийся до «сотни» за 3,2 секунды. Питается он от аккумулятора на 77 кВт.ч, запас хода составляет до 576 км. В базовой комплектации у машина тормоза Brembo, аудиосистема Bose, информационно-развлекательная система с чипом Qualcomm Snapdragon 8155, а также 20-дюймовые колесные диски.

MG Cyberster
MG Cyberster

Ранее «За рулем» сообщал, что в Алматы прошел пуск производства минивэнов Hyundai Custo.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:MG
12.04.2024
Фото:MG
Поделиться:
Оцените материал:
0