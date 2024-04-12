199 л.с., семь мест: новый китайский кроссовер выходит на российский рынок

Продажи китайских автомобилей VGV в России начнутся в июне 2024 года

ООО «Мотор-Плейс», дистрибьютор легковых машин VGV в РФ, планирует начать продажи двух новых кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в июне текущего года. Первыми моделями, которые появятся на российском рынке, станут паркетники U70 Pro и U75 Plus.

Длина обеих автомобилей составляет 4,8 метра при колесной базе 2,8 метра, клиренс – 190 или 200 мм. Будут предложены версии в пятью или семью посадочными местами в салоне, а главным отличием кроссоверов станут дизайн и силовые агрегаты.

VGV U70 Pro

VGV U70 Pro получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 143 л. с. и 215 Нм, работающий в связке с 6-ступенчатой механикой или АКП. U75 Plus оснащен 199-сильным мотором объемом 2,0 литра в сочетании с 8-диапазонной АКП.

Продажи моделей стартуют в июне текущего года. Все подробности о ценах и комплектациях появятся ближе к началу продаж.

В компании уточнили, что соглашения уже заключены с 21 дилерским центром, а первые партии машин отправлены на их склады.

VGV U70 Pro

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Источник: VGV