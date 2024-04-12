Москвич 8 – рассказываем, сколько он будет стоить!

Эксперт «За рулем» Максим Кадаков дал прогноз цен на новый кроссовер Москвич 8

Как известно, завод «Москвич» анонсировал новую модель кроссовера Москвич 8. Вкратце напомним, планирующийся к сборке в РФ китайский JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus) с шильдиками московского завода имеет длину кузова 4824 мм, колесную базу 2830 мм и клиренс 170 мм – и, таким образом, является одноклассником Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и VW Tuareg. Салон – 7-местный.

Москвич 8

Турбомотор 1.5 GDI выдает 174 л.с., работает в паре с 7-ступенчатым роботом, передающим момент на переднюю ось. В предварительном списке оснащения фигурируют многие функции, свойственные нынешним китайским машинам. Перспективы модели в России оценил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Пока не очень понятно, когда Москвич 8 пойдет в производство, но случится это в текущем году. Скорее всего, сборку начнут крупноузловым методом, хотя под Москвич 3 уже готово полноценное производство со сваркой и окраской кузовов, включая окраску бамперов и прочие операции.

Думаю, что Москвичу лучше начать именно с «восьмерки», поскольку она явно интереснее, чем Москвич 5.

О ценах можно лишь гадать – особенно с учетом новой политики Москвича с относительно умеренными ценами. Я предполагаю, что Москвич 8 в самом простом исполнении будет стоить 2,6 млн рублей.

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Источник: Максим Кадаков