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Падение мощности, заклинивание: чем опасен перепад давления в двигателе

Автоэксперты провели анализ и рассказали, каким должно быть давление масла в ДВС

Моторное масло, используемое в ДВС, используется для смазывания пар трения, отвода тепла, защиты металлических элементов от ржавчины, смывания нагара и вывода загрязнений. Масло подается на внутренние элементы двигателя по каналам под давлением, которое создает масляный насос.

Для каждого двигателя давление индивидуально и зависит от объема, модели двигателя и вида горючего, на котором работает мотор. Точные параметры указываются в технических документах к автомобилю.

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Также есть усредненные нормативы для бензиновых и дизельных моторов. Так, бензиновые моторы на «холостых» поддерживают давление около 2 атмосфер; на оборотах 3500–4500 — от 4,5 до 6,5 атмосфер. У дизельных моторов давление на 40–50% ниже, чем у бензиновых.

Эксперты отмечают, что как повышенное, так и чересчур высокое давление в ДВС, крайне нежелательны и могут привести к ряду поломок. Так, пониженное давление в ДВС грозит повышенным износом деталей мотора. Если в двигателе недостаточное давление, то он начинает испытывать масляное голодание и на рабочих механизмах не образуется достаточно прочная смазывающая пленка.

Также возможно заклинивание деталей. Недостаток масла может вызвать дисбаланс в работе мотора, что грозит повреждением внутренних элементов.

Опасность высокого давления обычно связана с износом или загрязнением редукционного клапана. Эта проблема решается заменой или промывкой системы спецсоставами. Давление также поднимается при загрязнении масляного фильтра.

Высокое давление наблюдается, если рабочий объем масла превышает норму. Смазку выдавливает через сальники и прокладки. Она может попадать в камеру сгорания. Избыточное давление также приводит к замасливание свечей зажигания, падению мощности двигателя.

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Источник: «Тарантас Ньюс»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
12.04.2024
Фото:Unsplash
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