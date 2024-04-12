Теневых игроков выведут на свет: работу передвижных АЗС подчинят единому стандарту

В России ужесточат контроль за мобильными АЗС из-за теневого характера их работы

Деятельность мобильных АЗС необходимо контролировать и на федеральном уровне разработать единый стандарт с требованиями для таких участников рынка. Такого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» эксперты.

Ужесточение контроля за передвижными и контейнерными АЗС необходимо, потому что наблюдается рост теневых заправок в регионах России. Они работают без лицензий и продают некачественное топливо, власти намерены обязать организаторов таких АЗС уведомлять контрольные органы об открытии. Кроме определения мест для их работы, планируется ввести административные штрафы.

Одной из основных причин роста популярности подобных заправок – низкая цена, в среднем она ниже на 5 рублей за 1 л бензина. По словам зампреда экспертного совета Всероссийского конкурса «АЗС России» Игоря Маслова, на 28 тыс. легальных заправок приходится примерно несколько тысяч нелегальных.

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова подчеркнула, что мобильные АЗС зачастую работают с нарушениями, а проконтролировать их деятельность сложно. По словам управляющего партнера сети АЗС GP Vympel, член Российского топливного союза (РТС) Екатерины Савкиной, как правило, такие заправки временные, и их всегда устанавливают в местах максимального транспортного потока. Причем у них нет никаких разрешительных документов на ввод в эксплуатацию, не говоря уже о проектной документации и разрешении на строительство.

«В некоторых случаях передвижные заправки размещаются без надлежащего оформления прав на земельный участок. Редко, но бывает и торговля топливом без регистрации индивидуального предпринимателя или оформления юридического лица, без использования контрольно-кассовых машин. Временное размещение и маневренность позволяет теневым точкам уходить из поля зрения контролирующих и надзорных органов», – подчеркивает Савкина.

Еще одна проблема заключается в том, что владельцами передвижных АЗС являются физические лица, а их можно привлечь только по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, наказание предусматривает штраф 500–2000 рублей, уточняет Позднякова. Она считает, что полностью запрещать их деятельность нельзя из-за востребованности на отдаленных и труднодоступных территориях, где нет стационарных АЗС.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев заверил, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции уже начала работу по усилению контроля за мобильными АЗС, поэтому скоро рынок освободится от таких теневых участников. Гусев убежден, что необходимо вводить разрешительный характер для этих объектов, и на законодательном уровне запретить продажу топлива вне легальных АЗС. С ним солидарен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, он считает, что необходимо на федеральном уровне разработать единый стандарт с требованиями к деятельности таких заправок.

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Источник: iz.ru