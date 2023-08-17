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В России ужесточат требования к расположению АЗС

После трагедии в Дагестане соседство заправок с ТЦ и рынками посчитали «потенциально опасным»

В Госдуме хотят запретить размещать АЗС рядом с местами массового скопления людей. Речь, в частности, идет о торговых центрах, рынках, жилых комплексах.

Как отметил в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный, действующие нормативы относительно расстояния от АЗС до различных городских объектов следует пересмотреть. По его мнению, нынешняя норма в 25-200 метров не может гарантировать безопасность людей.

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Об изменении нормативов размещения АЗС заговорили после трагедии в Махачкале, где взрыв на АЗС в черте города унес жизни 35 человек, пострадали 84 человека.

По мнению депутатов, оптимальным вариантом будет вынос АЗС за пределы городов.

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Источник: Известия

Фото: Depositphotos

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