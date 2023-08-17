В России ужесточат требования к расположению АЗС
В Госдуме хотят запретить размещать АЗС рядом с местами массового скопления людей. Речь, в частности, идет о торговых центрах, рынках, жилых комплексах.
Как отметил в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный, действующие нормативы относительно расстояния от АЗС до различных городских объектов следует пересмотреть. По его мнению, нынешняя норма в 25-200 метров не может гарантировать безопасность людей.
Об изменении нормативов размещения АЗС заговорили после трагедии в Махачкале, где взрыв на АЗС в черте города унес жизни 35 человек, пострадали 84 человека.
По мнению депутатов, оптимальным вариантом будет вынос АЗС за пределы городов.
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Источник: Известия
Фото: Depositphotos
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