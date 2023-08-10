Минэнерго прокомментировало рост цен на АЗС
В Минэнерго считают, что повышение стоимости топлива в рознице носит временный характер
С апреля 2023 года цены на АЗС неуклонно идут вверх. Темпы роста уже превысили инфляцию. Но в Минэнерго России уверены, что такая ситуация носит временный характер. Цены на топливо являются рыночными, а потому их колебания в отдельные периоды вполне закономерны, пояснили в ведомстве.
При этом в Минэнерго заверили, что ведется работа, направленная на стабилизацию ситуации на топливном рынке. В частности, с осени будет увеличена обязательная минимальная доля топлива, которые компании должны продавать на бирже.
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«Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок», – рассказали в ведомстве.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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