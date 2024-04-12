Возвращение легенды: итальянский производитель презентовал новый кроссовер

Alfa Romeo рассекретила свою новинку — компактный кроссовер Milano

Итальянский производитель Alfa Romeo презентовал компактный кроссовер Milano, в компании уточняют, что речь идет об эксклюзивной версии, разработанной специально для европейского рынка. Продажи новинки стартуют осенью текущего года.

Свое название автомобиль получил в честь итальянского города Милан, именно там началась история компания Alfa Romeo в автомобильном мире. Что касается новинки, то кроссовере B-класса своими размерами сопоставим с отечественной Lada Niva Travel. Салон украшает традиционная передняя панель, примечательно, что дефлекторы системы кондиционирования по своей форме стилизованы под четырехлистный клевер.

Alfa Romeo Milano

Интересно также, что кресла для модели поставляет компания Sabelt, она специализируется на производстве товаров для автоспорта. В помощь водителю предусмотрен автопилот второго уровня, он способен контролировать движение автомобиля на трассе. Кроме того, есть функция автоматической парковки. Под капотом Milano стоит базовый гибрид с трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 л мощностью 136 л.с., привод – передний.

Alfa Romeo Milano

На выбор европейского потребителя предлагается альтернатива в качестве полноприводной версии Milano Q4. Есть две электрические версии мощностью 156 и 240 л.с. соответственно. У второй модификации – спортивная подвеска, четырехпоршневые тормозные механизмы и 20-дюймовые колеса.

Старт продаж Milano запланирован на сентябрь 2024 года, цены тоже будут известны ближе к началу выхода новинки на авторынок.

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Источник: motor1.com