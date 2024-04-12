Возвращение легенды: итальянский производитель презентовал новый кроссовер
Итальянский производитель Alfa Romeo презентовал компактный кроссовер Milano, в компании уточняют, что речь идет об эксклюзивной версии, разработанной специально для европейского рынка. Продажи новинки стартуют осенью текущего года.
Свое название автомобиль получил в честь итальянского города Милан, именно там началась история компания Alfa Romeo в автомобильном мире. Что касается новинки, то кроссовере B-класса своими размерами сопоставим с отечественной Lada Niva Travel. Салон украшает традиционная передняя панель, примечательно, что дефлекторы системы кондиционирования по своей форме стилизованы под четырехлистный клевер.
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Интересно также, что кресла для модели поставляет компания Sabelt, она специализируется на производстве товаров для автоспорта. В помощь водителю предусмотрен автопилот второго уровня, он способен контролировать движение автомобиля на трассе. Кроме того, есть функция автоматической парковки. Под капотом Milano стоит базовый гибрид с трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 л мощностью 136 л.с., привод – передний.
На выбор европейского потребителя предлагается альтернатива в качестве полноприводной версии Milano Q4. Есть две электрические версии мощностью 156 и 240 л.с. соответственно. У второй модификации – спортивная подвеска, четырехпоршневые тормозные механизмы и 20-дюймовые колеса.
Старт продаж Milano запланирован на сентябрь 2024 года, цены тоже будут известны ближе к началу выхода новинки на авторынок.
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Источник: motor1.com